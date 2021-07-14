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Еще один украинский защитник тяжело ранен: боевики не сбавляют темпов обстрелов на Донбассе

Еще один украинский защитник тяжело ранен: боевики не сбавляют темпов обстрелов на Донбассе
Обновлено 19:15 Сегодня Телеграф

На Донбассе противник 10 раз за сутки нарушил режим тишины, что привело к ранению двох украинских бойцов. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в сводке о ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17.00 среды, размещенной на странице в соцсети Facebook.

Согласно сводке, боевики открыли огонь в направлении Луганского, Песков, Новогригорьевки, Светлодарска, Водяного, Красногоровки, Новоалександровки и Старогнатовки.

Украинские позиции обстреливались из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, автоматических станковых гранатометов, артиллерии калибра 122 мм, минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

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Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.

Как сообщили в пресс-центре, были ранены двое военнослужащих ВСУ. Один из них пребывает в тяжелом состоянии.
Отметим, что украинские бойцы открывали огонь на обстрелы российско-оккупационных войск.

Напомним, в минувшие сутки российские боевики совершили 13 нарушений режима прекращения огня в районе ООС. Был убит военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще пятеро получили ранения, а один - боевое травмирование. В ночь на среду был ранен еще один украинский военный.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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ВСУ, Обстрелы, Потери, Война на Донбассе, ООС.
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