Боец ВСУ убит, еще семь ранены на Донбассе: россияне вновь применяют тяжелую артиллерию

Российские боевики за сутки вторника, 13 июля, в районе проведения операции Объединенных сил совершили 13 нарушений режима прекращения огня. В результате этой преступной деятельности был убит военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще пятеро получили ранения, а один - боевое травмирование. В результате же обстрела в ночь на среду был ранен еще один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в сводке о ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 7.00 среды, размещенной на странице в соцсети Facebook.

Так, согласно сводке, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из артиллерии калибра 152 мм и 122-мм, минометов 120-го и 82-го калибров, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью... Кроме того, пять военных получили ранения, еще один - боевое травмирование. Воинов доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного из раненых - тяжелое, остальных - удовлетворительное", - говорится в сводке.

Как уточнили в пресс-службе оперативно-тактической группировки "Північ", большую часть потерь ВСУ понесли в результате обстрела украинских позиций из тяжелого артиллерийского вооружения: вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников вблизи жилых зданий населенных пунктов Сентяновка (Фрунзе) и Хорошее.

Именно там в результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, четверо получили ранения.

Помимо этого боевики в течение ночи 14 июля обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе н.п. Луганское.

"В результате обстрела один военный получил ранения. После оказания медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное", - говорится в сводке.

Как сообщалось, это не первые крупные потери Вооруженных сил Украины на Донбассе в последнее время. Так 9 июля в зоне проведения ООС погиб украинский военнослужащий, еще трое получили ранения и боевые травмы.