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США вряд ли войдут в "нормандский формат", но могут помочь Украине иначе

США вряд ли войдут в "нормандский формат", но могут помочь Украине иначе
Обновлено 14:19 Сегодня Телеграф

Украина ведет активные переговоры с США о том, что они приняли участие в переговорах в формате Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом".

Каковы перспективы такого подключения? Что за это может потребовать (или уже потребовала) Россия? Даст ли это новый импульс фактически замороженным переговорам по Донбассу? С такими вопросами "Телеграф" обратился к экспертам.

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает важным при обсуждении данного вопроса обратить внимание на два фактора.

"Во-первых, мы не знаем, в каком формате США готовы присоединиться к донбасским переговорам. Будут ли они напрямую участвовать, сидеть за столом переговоров с другими, возглавят их или создадут отдельный формат, двухсторонний с Россией, например, куда иногда будет приглашена Украина. Пока не ясно это, сложно оценить результативность", - поясняет Илия Куса.

Во-вторых, продолжает он, непонятно, будет ли вообще согласна на подключение США к переговорам Россия.

"На сегодняшний день, насколько известно, РФ на это не согласна. Я не вижу каких-то фактов, которые говорили бы иначе, - подчеркивает эксперт. – США, в любом случае, могут назначить спецпредставителя по Украине, который, как ранее Курт Волкер, присматривал бы за переговорами и выполнял роль политического советника при главе Белого дома. Это наиболее реалистичный вариант, который не требует согласования с другими сторонами".

По мнению политолога Кирилла Сазонова, проект о присоединении США к переговорам в формате ТКГ практически не имеет шансов на реализацию.

"В таком случае это уже не будет Трехсторонняя контактная группа, - поясняет он. - В настоящий момент там действительно три стороны - Украина, Россия и ОБСЕ. Плюс боевики, которых РФ постоянно пытается усадить за стол переговоров, а ОБСЕ закрывает на это глаза. Украина - категорически против. И где в этом процессе впихивания боевиков в переговорный процесс место США? За одним столом с условными Пушилиными? Это несерьезно".

Вашингтон может - максимум - направить представителя в качестве наблюдателя, без участия в процессе, прогнозирует политолог.

"Это Украине только на пользу. Но транслировать цирковые трюки Кремля и его посипак мы можем и без официального статуса американскому зрителю, - подчеркивает Кирилл Сазонов. - Вообще во всём, что касается включения представителей США в переговорный процесс, всегда возникает один важный момент. Белый дом вполне устраивает право и возможность вести переговоры с Кремлем напрямую. Не в составе ТКГ или Нормандского формата, а - двусторонние переговоры. По всем вопросам, включая украинский. Кремль это тоже устраивает. В формате двусторонних переговоров Москва и Вашингтон могут обсуждать любые вопросы в любой последовательности - и имеют куда большее пространство для маневра, чем в составе любой группы. Логичный вопрос - зачем тогда США куда-то входить? "

По словам Арестовича, о результатах переговоров касательно подключения США к урегулированию конфликта на Донбассе станет известно уже после встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, которая должна состояться в конце июля.

Как сообщалось ранее, в июле Зеленский проведет встречу не только с Байденом, но и с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Эксперты рассказали "Телеграфу", чего ждать от этих встреч и какие вопросы там будут затронуты.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Украина, США, Россия, Переговоры, Донбасс, Нормандский формат, Кирилл Сазонов, Илия Куса, Алексей Арсестович.
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