США технически могут присоединиться к переговорам ТКГ и ведутся переговоры об этом

Украина ведет активные переговоры с США об их участии в переговорах в формате Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арсестович в эфире телеканала "Дом".

Он указал, что США являются членом ОБСЕ, а потому могут зайти в переговорный процесс с ее стороны. Кроме того, по его словам, глава Офиса президента Андрей Ермак ведет "интенсивные консультации" с главным должностным лицом США по вопросам Украины Викторией Нуланд.

Кроме того, она "очень интенсивно общается" с заместителем главы АП РФ Дмитрием Козаком.

"То есть идут консультации на высшем уровне, на уровне политических советников", - сказал Арестович.

Он отметил, что об их результатах станет известно уже после встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, которая должна состояться в конце июля.

В этом контексте он отметил, что к Байдену готовятся варианты предложений, однако в чем заключается их суть, Арестович сообщать не стал.

Как сообщалось ранее, в июле Зеленский проведет встречу не только с Байденом, но и с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Вместе с тем эксперты рассказали "Телеграфу", чего ждать от этих встреч и какие вопросы там будут затронуты.