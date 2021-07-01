Жаркий июль для Зеленского: что ожидает президента Украины на больших встречах в Вашингтоне и Берлине

7 июня президент Украины Владимир Зеленский поговорил с лидером США Джо Байденом и получил приглашение посетить в июле Белый дом. 22 июня Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого она пригласила украинского гаранта в Берлин. Также в июле. Сама Меркель в июле же собирается посетить США.

О важности этих визитов и возможных темах, которые будут подняты, "Телеграфу" рассказали эксперты.

Комментируя вероятный визит Зеленского в США, эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса спрогнозировал, что главными темами переговоров будут: внутренние реформы в Украине и видение властей по конфликту на Донбассе.

"Украинской власти придется сформулировать четкое видение касательно взаимоотношений с временно неподконтрольным Донбассом и Россией, а также провести изменения, которых требуют западные доноры в обмен на внешнюю помощь. Скорее всего, разговор зайдет о том, что, поскольку США и РФ выходят в формат упорядоченной конфронтации, украинское направление необходимо стабилизировать. А это значит – поиск некоего компромисса по Донбассу, вплоть до долгосрочной заморозки конфликта", – считает Илия Куса.

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос, говоря о визите Зеленского в Берлин, предположил, что там предстоят непростые дискуссии: от явно пробуксовывающего Нормандского формата до возможных последствий газпромовского проекта "Северный поток-2" для ситуации в Восточной Европе.

"Не исключено, что президент Украины воспользуется приглашением президента США и осуществит визит в Вашингтон. Киеву нельзя упустить эту возможность, чтобы озвучить идею предоставления Украине престижного статуса основного союзника США вне НАТО (Major Non-NATO Ally). Это не только создаст дополнительные возможности для углубления украинско-американского сотрудничества в военно-политической сфере, но и на деле будет способствовать укреплению обороноспособности Украины", – уверен Олег Белоколос.

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова рассказала "Телеграфу", почему большой ошибкой является то, что Украина в разговоре с Германией перестает "замечать" Меркель.

В пятницу, 18 июня, поддержавший строительство "Северного потока-2" преемник канцлера ФРГ Ангелы Меркель озвучил требование к России по поводу Украины.

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко высказал "Телеграфу" мнение, что может сорвать визит президента Украины в США, намеченный на июль.