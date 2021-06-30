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"Белый дом накажет Зеленского за предательство", - эксперт о возможных последствиях срыва операции по ЧВК "Вагнера"
"Белый дом накажет Зеленского за предательство", - эксперт о возможных последствиях срыва операции по ЧВК "Вагнера"

"Белый дом накажет Зеленского за предательство", - эксперт о возможных последствиях срыва операции по ЧВК "Вагнера"

"Белый дом накажет Зеленского за предательство", - эксперт о возможных последствиях срыва операции по ЧВК "Вагнера"
Обновлено 15:26 Сегодня Телеграф

В День Конституции Украины, 28 июня, около пяти сотен активистов пришли к Офису президента Украины и "объявили подозрение в госизмене" Владимиру Зеленскому. Это стало реакцией на признание президента Украины, что он лично позвонил самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко и рассказал ему о готовящейся спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера", которая в итоге была сорвана.

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко высказал Телеграфу мнение, что это признание Зеленского может сорвать его визит в США, намеченный на июль.

"Команда Зеленского имеет одну стратегию. И она – не счастье украинского народа, не величие Украины, а – Зеленский на второй срок. Исходя из этого, они и выстраивают свои отношения с обществом и союзниками. Понятно, что Украина не является суперсамостоятельной державой, чтобы как Зеленский захочет, так и вышло. Ему приходится оглядываться на коллективный Запад. И тут есть проблемы, – подчеркивает Виктор Бобыренко. – Нынешняя украинская власть стоить свою информационную политику через видосики. Но то, что "заходит пиплу", скептично воспринимается Западом. В этом проблема Зеленского. Один и тот же меcседж торговцами с украинских рынков воспринимаются иначе, чем тем же послами G7. И то, как Офис президента попытался выкрутить ситуацию с вагнеровцами – в том числе".

По мнению Виктора Бобыренко, звонок Зеленского – Лукашенко с сообщением об операции касательно вагнеровцев является разглашением государственной тайны. И может повлиять на отношение американской администрации к украинскому руководству.

"Парадокс в том, что сейчас это проблема не столько официального Киева, сколько Вашингтона, – отмечает аналитик. – Если в Белом доме примут Зеленского (именно как президента, как институцию), в ОП попытаются это преподнести, будто Байден принимал именно Зеленского – как величайшего лидера современности. Понимая это, равно как то, что украинские власти фактически "слили" операцию, в которой, скорее всего, принимали участие и американские спецслужбы, самая большая загадка июля – примет ли Байден, наступив на горло собственной песне, Зеленского в Вашингтоне. Думаю, что американцы найдут повод и скажут "нет". Не примут Зеленского, чтобы наказать за предательство".

В конце июля 2020 года в Минске задержали 32 членов ЧВК "Вагнера". Позже стало известно, что операция по их перехвату планировалась Службой безопасности Украины.

Команда журналистов-расследователей Bellingcat, ранее расследовавшая сбитие самолета рейса MH17 в небе над Донбассом, работает над фильмом о провале спецоперации по задержанию вагнеровцев.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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США, Джо Байден, Владимир Зеленский, ЧВК Вагнера.
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