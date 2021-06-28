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Активисты под стенами ОП требует отставки Зеленского: в чем причина (фоторепортаж с Банковой)

Активисты под стенами ОП требует отставки Зеленского: в чем причина (фоторепортаж с Банковой)
Обновлено 21:44 Сегодня Телеграф

В День Конституции около пяти сотен активистов пришли к Офису президента Украины и "объявили подозрение в госизмене" Владимиру Зеленскому. 

За происходящим на Банковой следит корреспондент "Телеграфа". 

Организаторами акции выступило "Движение сопротивления капитуляции", кроме них перед знанием ОПУ можно заметить флаги ГО "Справа громад", "Демсокыры" и "Нацкорпуса". 

 За ситуацией следят правоохранители, которые осмотрели всех участников акции. 

Участники акции принесли с собой таблички с призывами к импичменту и отставке Зеленского. 

Во время акции, спикер заявил, что Зеленский признал, что слил операцию с задержанием боевиков ЧВК "Вагнера" и это является причиной их сегодняшней акции. 

Акция возле Офиса президента 28 июня

Акция возле Офиса президента 28 июня

Акция возле Офиса президента 28 июня

Акция возле Офиса президента 28 июня

Акция возле Офиса президента 28 июня

Акция возле Офиса президента 28 июня

Акция возле Офиса президента 28 июня

Акция возле Офиса президента 28 июня

Акция возле Офиса президента 28 июня

Акция возле Офиса президента 28 июня

В конце июля прошлого года в Минске задержали 32 членов ЧВК

Позже стало известно, что операция по их перехвату планировалась Службой безопасности Украины.

А 25 июня Зеленский заявил, что лично позвонил Лукашенко и все ему рассказал

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Протесты, Владимир Зеленский, ОПУ.
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