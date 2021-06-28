Активисты под стенами ОП требует отставки Зеленского: в чем причина (фоторепортаж с Банковой)

В День Конституции около пяти сотен активистов пришли к Офису президента Украины и "объявили подозрение в госизмене" Владимиру Зеленскому.

За происходящим на Банковой следит корреспондент "Телеграфа".

Организаторами акции выступило "Движение сопротивления капитуляции", кроме них перед знанием ОПУ можно заметить флаги ГО "Справа громад", "Демсокыры" и "Нацкорпуса".

За ситуацией следят правоохранители, которые осмотрели всех участников акции.

Участники акции принесли с собой таблички с призывами к импичменту и отставке Зеленского.

Во время акции, спикер заявил, что Зеленский признал, что слил операцию с задержанием боевиков ЧВК "Вагнера" и это является причиной их сегодняшней акции.

В конце июля прошлого года в Минске задержали 32 членов ЧВК .

Позже стало известно, что операция по их перехвату планировалась Службой безопасности Украины.

А 25 июня Зеленский заявил, что лично позвонил Лукашенко и все ему рассказал.