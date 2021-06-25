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Признание Зеленского про слив операции "вагнеровцев" взволновало сеть (видео)
Признание Зеленского про слив операции "вагнеровцев" взволновало сеть (видео)

Признание Зеленского про слив операции "вагнеровцев" взволновало сеть (видео)

Признание Зеленского про слив операции "вагнеровцев" взволновало сеть (видео)
Обновлено 01:15 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это он сорвал операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнера" в Беларуси, позвонив непризнанному мировым сообществом белорусским президентом Александру Лукашенко и все рассказав ему.

Об этом он рассказал в эфире "VIP с Натальей Мосейчук" в четверг, 24 июня, вечером.

Так, отвечая на вопрос, когда он в последний раз разговаривал с Лукашенко, Зеленский сказал: "Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию об этих людях. мы уже понимали, какие там фамилии, мы понимали, кто они такие".

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При этом украинский президент добавил, что Лукашенко лично его заверил его, что со всем разберется.

"Он сказал мне:"Дорогой Владимир Александрович, ты ж знаешь. как я к тебе отношусь, как Беларусь любит Украину, ты ж знаешь - я тебя не подведу, все будет нормально, щас тут у меня не все спокойно, я разберусь". Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло", - сказал Зеленский.

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Он также выразил убеждение, что" идея такой операции – это была идея других стран".

"Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет, чем это закончилось. Чем заканчиваются такие случаи, к какой изоляции страны приводят такие спецоперации. Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея такой операции – это была идея других стран", - сказал Зеленский.

Вместе с тем, многие в соцсетях расценили его слова как признание в том, что он лично сорвал спецоперацию по задержанию убийц, тогда как раньше все подозрения падали на главу Офиса президента Андрея Ермака.

Так, украинский актер и волонтер Мирослав Гай напомнил, что ранее многие представители команды Зеленского утверждали, что никакой спецоперации по задержанию "вагшнеровцев" вообще не было, и теперь после этого признания их словам перестанут верить даже те, кто ранее верили. Также он считает, что это признание можно квалифицировать, как государственную измену.

"Это действие могло быть бессознательным, импульсивным, глупым. Возможно Зеленский хотел достичь другого результата. Но вышло действие в пользу РФ. Есть признаки государственной измены и предательства ним наших спецслужб и международных партнеров", - написал Гай на своей странице в соцсети Facebook.

Гай_коммент

Журналистка Алёна Яхно обратила внимание на тот факт, что Зеленский признался в том, что сам лично позвонил Лукашенко и рассказал про "вагнеровцев", а ведущая "пропустила это мимо ушей".

Яхно_коммент

Политический эксперт Виктор Таран назвал признание Зеленского "политическим самоубийством" Зеленского.

Таран_коммент

Блогер и военный эксперт Андрей Шор назвал слова Зеленского "явкой с повинной".

Шор_коммент

Журналист Олег Базар констатировал, что после этого интервью уже не нужен фильм-расследование Bellingcat по сливу операции.

Базар_коммент

Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей же выразил мнение, что "другая страна", которой принадлежала идея операции по задержанию "вагнеровцев", это США, и задумался о том, какие отношения после этого будут между Киевом и Вашингтоном. Он также интересуется мнением юристов: "Это уже госизмена, или еще нет".

Соловей_коммент

Как сообщалось, команда журналистов-расследователей Bellingcat, ранее расследовавшая сбитие самолета рейса MH17 в небе над Донбассом, работает над фильмом о провале спецоперации ГУР Минобороны Украины по захвату 28 боевиков ЧВК Вагнера

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 310

Все по теме:

Беларусь, Владимир Зеленский, Слив, Наемники ЧВК "Вагнера", Александ Лукашенко.
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