"Мы сами виноваты": Зеленский нашел причину, по которой Украина еще не в НАТО

Именно украинские политики виноваты в том, что Украина до сих пор не вступила в Североатлантический альянс.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире "VIP с Натальей Мосейчук" в четверг, 24 июня, вечером.

"Мы и сами в некоторых местах виноваты (по поводу "подвисшего" членства в НАТО – ред.), потому что вопрос НАТО все-таки вопрос безопасности. А мы много лет, 13 лет, все-таки используем это как политический вопрос", - сказал Зеленский.

По его словам, "мы давили" на страны блока раньше неправильно, неконкретно, а просто показывали, что есть такая аджента.

"И мне кажется, что многие страны поняли, что Украину можно держать на таком расстоянии – "ну хорошо, молодцы, еще немного, еще пару реформ, еще что-то и т.д.", - сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке именно сейчас, так как идет война, и необходима конкретная поддержка как от стран Североатлантического альянса, так и от США.

Как сообщалось, главы стран НАТО подтверждают свою приверженность итогам саммита в Бухаресте 2008 года, на котором было сделано заявление о том, что Украина станет членом Альянса.