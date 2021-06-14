Украине в НАТО быть? Альянс сделал обнадеживающее заявление для Киева

Главы стран НАТО подтверждают свою приверженность итогам саммита в Бухаресте 2008 года, на котором было сделано заявление о том, что Украина станет членом Альянса.

Как пишет Интерфакс, об этом идет речь в итоговом заявлении лидеров стран НАТО после саммита в Брюсселе.

"Мы поддерживаем решение, принятое на Бухарестском саммите, что Украина будет членом Альянса с Планом действий относительно членства (ПДЧ, - ред) как неотъемлемой частью процесса; мы подтверждаем все элементы этого решения, а также дальнейшие решения, включая тем, что каждого партнера будут оценивать по достоинству", - сказано в сообщении.

НАТО поддерживает право нашей страны определять свое будущее и внешний курс. Там также указали, что Украина должна полностью использовать все инструменты, предоставленные Комиссией Украина-НАТО для полноценного внедрения принципов и стандартов Альянса.

По их мнению, заложение основ процветающей и мирной Украины пролегает через проведения реформ по борьбе с коррупцией, продвижения инклюзивного политического процесса и децентрализации.

Вместе с тем, НАТО подчеркивает, что наиболее важны реформы в сфере безопасности и, в частности, СБУ.

Альянс заверил в дальнейшей практической поддержке усилий Украины по реформированию сферы обороны и безопасности, а также ее стойкости в противодействии гибридным угрозам.

"Статус партнера с расширенными возможностями, предоставленный в прошлом году, дает дальнейший импульс для нашего уже амбициозного сотрудничества и будет продвигать вперед дальнейшую совместимость, предоставляя больше учений, занятий и обмена информацией", - говорится в заявлении.

Лидеры стран Альянса подчеркнули, что ценят вклад Украины в операции НАТО, его силы реагирования и учения.

Ранее "Телеграф" писал о том, почему предоставление ПДЧ в НАТО имеет значительную важность для Украины и какие ожидания были от саммита 14 июня.