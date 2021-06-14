Саммит НАТО: дадут ли Украине шанс?

С надеждой украинцы ждут саммита лидеров стран-участниц НАТО, как события, которое может дать им надежду на мир. Предоставление Плана действий по членству в НАТО значительно мотивировало бы Украину на дальнейшие усилия по построению сильного независимого государства.

Почему членство в НАТО действительно необходимо Украине рассказывает Пол Грод, президент Всемирного конгресса украинцев, в своей статье на сайте Atlantic Council, с переводом которой вас знакомит "Телеграф".

В 2008 году НАТО не уделило внимания Плану действий по подготовке к членству в НАТО для Украины и Грузии и это, неожиданно, дало России зеленый свет на восстановление своей сферы влияния на постсоветском пространстве.

По прошествии более десяти лет катастрофические последствия этого слабого решения более чем очевидны. Целые регионы Грузии и Украины в настоящее время находятся под российской оккупацией, а более 14000 украинцев погибли в результате продолжающейся военной интервенции Кремля на востоке Украины.

14 июня во время саммита в Брюсселе у лидеров НАТО будет возможность поддержать мир и демократию в Европе, согласившись предоставить Украине План действий по членству (ПДЧ). Этот документ представляет собой всего лишь простую дорожную карту, а не гарантию будущего членства. Тем не менее, это будет важным сигналом для страны, борющейся за свободу и демократию против все более империалистической и авторитарной России Владимира Путина.

Членство в НАТО - это самый верный и быстрый путь к восстановлению мира в Украине и обеспечению безопасности всего региона. Более того, оно широко признано как единственное надежное средство сдерживания Кремля. "НАТО - единственный способ положить конец войне на Донбассе", - сказал президент Зеленский генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу во время недавнего телефонного разговора. Ранее в этом году Зеленский сказал, что, если представится возможность, он задаст президенту США Джо Байдену простой вопрос: "Почему Украина до сих пор не в НАТО?"

Зеленский делает эти заявления и задает эти вопросы от имени страны, которая уже более семи лет защищает свою территориальную целостность от России. Из-за продолжающейся войны Путина на востоке Украины и оккупации Россией Крымского полуострова, значительное большинство украинцев теперь поддерживают членство в НАТО.

Между тем, в начале 2019 года Украина закрепила цель членства в НАТО в своей Конституции. Реформы, необходимые для реализации Украиной ее евроатлантических устремлений, продолжают осуществляться сменяющими друг друга парламентами и офисами президента.

Украинцы знают, что они не одиноки. Напротив, Украина получала ценную международную поддержку с 2014 года. Однако, поскольку страна сейчас находится в эпицентре новой холодной войны между Россией и Западом, Украина заслуживает гораздо большей поддержки со стороны ведущего мирового военного альянса свободных демократий.

Вполне вероятно, что исход этой новой холодной войны будет решаться в Украине. Накануне тридцатой годовщины Независимости Украины нет ничего другого, что Путин хотел бы видеть больше, чем крах украинской государственности. Он не принимает Украину как действительно независимое и суверенное государство, не говоря уже о ее членстве в НАТО.

Предлагая Украине четкий путь к членству, НАТО посылает Путину решительный сигнал: "Мы не только как альянс свободных демократий признаем украинскую государственность; мы готовы защищать его вместе с украинцами, которые с 2014 года держали фронт против превосходящих сил и защищали принципы свободной Европы".

Такая ясность намерений будет приветствоваться после семи лет двусмысленности. В последний раз мы видели такую ясность в Белом доме, когда Джордж Буш открыто поддержал членство Украины в НАТО. Но эта дверь была закрыта Францией, Германией и Соединенным Королевством на саммите в Бухаресте в 2008 году, на котором Путин решил лично присутствовать.

Хорватия и Албания были приглашены присоединиться к альянсу в том же году, а Грузия и Украина остались ждать. К радости Путина, обеим постсоветским странам сказали, что их могут пригласить в НАТО когда-нибудь, но не сегодня.

Через несколько месяцев Путин выразил благодарность альянсу за эту осторожность, вторгнувшись в Грузию. Шесть лет спустя Путин начал вторжение в Украину. Вряд ли можно сомневаться в том, он не осмелился бы выдвинуться против Грузии и Украины, если бы они были членами НАТО.

Последствия судьбоносного решения НАТО в 2008 году должны повлиять на решения лидеров НАТО в 2021 году. Это должно побудить их занять смелую позицию и противостоять хулигану, который неоднократно демонстрировал, что его воодушевляют признаки слабости и умиротворения.

Нынешние члены НАТО, включая Германию, которые выступают против предоставления "дорожной карты" НАТО и повторяют заявление России о том, что ПДЧ не может быть предоставлено оккупированным или воюющим странам, должны помнить, что Западная Германия находилась под защитой членства в НАТО, в то время как Восточная Германия все еще была оккупирована.

Отклонение заявки Украины на вступление в НАТО может иметь серьезные последствия для европейской безопасности. Каждый, кто изучает современную Россию, скажет вам, что Путин и более широкое руководство Кремля понимают только язык силы. Без перспективы получения ПДЧ шансы на дальнейшую эскалацию российской военной агрессии против Украины резко возрастают.

Через три десятилетия после распада СССР Россия ведет реваншистскую внешнюю политику на постсоветском пространстве и использовала свою военную мощь для создания ряда марионеточных республик в границах Украины, Грузии, Молдовы и Азербайджана.

С тех пор, как в 2014 году началось нападение на Украину, ревизионистская агрессивная кампания России приобрела глобальный характер. Москва проводила убийства, кибератаки, кампании по дезинформации и ряд других провокаций в Европе, Северной Америке и за ее пределами, одновременно поддерживая авторитарных правителей, таких как белорусский диктатор Александр Лукашенко и сирийский Башар аль-Асад.

Пора вернуться к прежней позиции США в поддержку членства Украины в НАТО. Это стало бы четким сигналом о том, что мировые демократии привержены делу прекращения глобального бандитизма России.