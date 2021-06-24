"Это чистая государственная измена": Зеленский прокомментировал "пленки Медведчука"

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя "пленки Медведчука", назвал их государственной изменой, а также обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко "или кого-то из его команды" в том, что они зарабатывали деньги вместе с Виктором Медведчуком посредством торговли с боевиками, удерживающими часть Донецкой и Луганской областей.

Об этом он заявил в эфире "VIP с Натальей Мосейчук" в четверг, 24 июня, вечером.

"Мы понимаем, как это происходило. Мы понимаем, что с террористами и сепаратистами Медведчук торговал... Мы прекрасно понимаем, что украинский уголь, который через оккупацию был захвачен, уголь этот и покупала Украина через Россию, он вывозился", - сказал Зеленский.

Он также выразил убеждение, что подключив Медведчука к переговорам с РФ Порошенко продемонстрировал незаинтересованность в окончании войны.

"Все эти страшные записи, я считаю, что эти телефонные звонки – это чистая государственная измена. И то, что он (Порошенко – ред.), сделал, когда все полномочия в переговорах передал Медведчуку, в переговорах между Украиной и Россией, это говорит о том, что никто не был заинтересован в окончании войны. Никто. То есть люди делали деньги, вот и все", - сказал Зеленский.

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