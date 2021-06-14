В сети появились все 35 часов записей прослушки Медведчука: что на них можно услышать (видео)

Журналисты проекта Bihus.Info выложили в сеть 35 часов "прослушки" телефонных разговоров главы партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

Соответствующие записи опубликовали в YouTube-канале проекта.

"Пленки Медведчука" представляют собой записи телефонных разговоров главы "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, которые журналисты Bihus.Info представили в четырех видео, выложенных в конце мая и начале июня.

Журналисты, комментируя записи, отмечают, что с июня 2014 года Медведчук "прописался" в Администрации пятого президента Украины Петра Порошенко и вел от нее переговоры с оккупантами.

Подчеркивается, что глава "ОПЗЖ" вел переговоры с боевиками по экономическим вопросам и якобы заботился прежде всего о своих интересах, а также об интересах тогдашнего президента Петра Порошенко.

Видео с "пленками Медведчука":

Отметим, что днем ранее в сети поделились видео в котором глава проекта Bihus.Info Денис Бигус дополнительно прокомментировал ситуацию вокруг "пленок Медведчука".

Так, журналист раскритиковал реакцию пятого президента Украины Петра Порошенко на существование "пленок".

Со слов Бигуса, записи делали спецслужбы Украины в рамках масштабной спецоперации с 2014 года.

Журналист отметил, что весь массив записей весьма хаотичен. Также там недостает части разговоров, поскольку Медведчук пользовался защищенной линией связи.

В то же время Бигус подтвердил версию о том, что записи разговоров не могут быть сфальсифицированы.

Напомним, как журналисты BIHUS info, смогли узнать, чем Виктор Медведчук занимался, пока отвечал за обмен пленными с т.н. "Л/ДНР".