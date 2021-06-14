Скачать
Понедельник, 14.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Олигархи больше всех заинтересованы в проведении деолигархизации – Даниил Гетманцев
Олигархи больше всех заинтересованы в проведении деолигархизации – Даниил Гетманцев
Украину не берут в НАТО, но ключевое мы получим: чего ждать от саммита Альянса
Украину не берут в НАТО, но ключевое мы получим: чего ждать от саммита Альянса
Умер Григорий Чапкис
Умер Григорий Чапкис
Украина направила в Судан $6 млн помощи: почему мы даем деньги стране, признавшей Крым российским
Украина направила в Судан $6 млн помощи: почему мы даем деньги стране, признавшей Крым российским

В сети появились все 35 часов записей прослушки Медведчука: что на них можно услышать (видео)

В сети появились все 35 часов записей прослушки Медведчука: что на них можно услышать (видео)
07:36 Сегодня Телеграф

Журналисты проекта Bihus.Info выложили в сеть 35 часов "прослушки" телефонных разговоров главы партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

Соответствующие записи опубликовали в YouTube-канале проекта.

"Пленки Медведчука" представляют собой записи телефонных разговоров главы "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, которые журналисты Bihus.Info представили в четырех видео, выложенных в конце мая и начале июня.

Журналисты, комментируя записи, отмечают, что с июня 2014 года Медведчук "прописался" в Администрации пятого президента Украины Петра Порошенко и вел от нее переговоры с оккупантами.

Подчеркивается, что глава "ОПЗЖ" вел переговоры с боевиками по экономическим вопросам и якобы заботился прежде всего о своих интересах, а также об интересах тогдашнего президента Петра Порошенко.

Видео с "пленками Медведчука":

Отметим, что днем ранее в сети поделились видео в котором глава проекта Bihus.Info Денис Бигус дополнительно прокомментировал ситуацию вокруг "пленок Медведчука".

Так, журналист раскритиковал реакцию пятого президента Украины Петра Порошенко на существование "пленок".

Со слов Бигуса, записи делали спецслужбы Украины в рамках масштабной спецоперации с 2014 года.

Журналист отметил, что весь массив записей весьма хаотичен. Также там недостает части разговоров, поскольку Медведчук пользовался защищенной линией связи.

В то же время Бигус подтвердил версию о том, что записи разговоров не могут быть сфальсифицированы.

Напомним, как журналисты BIHUS info, смогли узнать, чем Виктор Медведчук занимался, пока отвечал за обмен пленными с т.н. "Л/ДНР".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 354

Все по теме:

Виктор Медведчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Водитель суперкара "Феррари" устроил гонки на оживленных улицах Харькова и попал в ДТП (фото, видео)
02 Не стало Григория Чапкиса: как выглядел хореограф в молодости (фото, видео)
03 На море можно не ехать: Запорожье уходит под воду после мощного ливня (видео)
04 Байдена насмешили слова Путина про отношения России и США (видео)
05 Шевченко оценил первый матч команды на Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине заговорили о готовности к переговорам о компенсации из-за запуска &quot;Северного потока-2&quot;
В Украине заговорили о готовности к переговорам о компенсации из-за запуска "Северного потока-2"
На море можно не ехать: Запорожье уходит под воду после мощного ливня (видео)
На море можно не ехать: Запорожье уходит под воду после мощного ливня (видео)
Украина может ударить ракетами по Москве и без НАТО: генерал ответил Путину о &quot;красных линиях&quot;
Украина может ударить ракетами по Москве и без НАТО: генерал ответил Путину о "красных линиях"
Какой праздник 14 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 14 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь