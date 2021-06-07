Журналисты раскрыли переговоры Медведчука про пленных и газ (видео)

Журналисты BIHUS info, которые получили доступ к "пленкам Медведчука" смогли разузнать, чем председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук занимался, пока отвечал за обмен пленными с т.н. "Л/ДНР".

Об этом идет речь в новом материале журналистов, обнародованном на YouTube.

"Освобождение пленных, газовые переговоры с Кремлем и электричество от РФ - в финальной серии "пленок Медведчука" мы собрали еще 3 сферы его влияния", - говорится в подписи к видео.

Как сообщалось ранее, журналисты рассказывали о том, откуда появилась "труба Медведчука", которая была возвращена в госсобственность после заседания СНБО 19 февраля.

Также они раскрыли детали переговоров Медведчука о закупках угля с главарями боевиков и сообщили о том, что в СБУ "пленки Медведчука" лежали еще с 2014 года.

Как сообщалось ранее, 11 мая во время брифинга главы СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой, была озвучена информация о том, в чем подозревают нардепа от ОПЗЖ.

13 мая суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.