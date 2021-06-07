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Журналисты раскрыли переговоры Медведчука про пленных и газ (видео)

Журналисты раскрыли переговоры Медведчука про пленных и газ (видео)
Обновлено 22:54 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Журналисты BIHUS info, которые получили доступ к "пленкам Медведчука" смогли разузнать, чем председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук занимался, пока отвечал за обмен пленными с т.н. "Л/ДНР". 

Об этом идет речь в новом материале журналистов, обнародованном на YouTube. 

"Освобождение пленных, газовые переговоры с Кремлем и электричество от РФ - в финальной серии "пленок Медведчука" мы собрали еще 3 сферы его влияния", - говорится в подписи к видео. 

Как сообщалось ранее, журналисты рассказывали о том, откуда появилась "труба Медведчука", которая была возвращена в госсобственность после заседания СНБО 19 февраля. 

Также они раскрыли детали переговоров Медведчука о закупках угля с главарями боевиков и сообщили о том, что в СБУ "пленки Медведчука" лежали еще с 2014 года.

Как сообщалось ранее, 11 мая во время брифинга главы СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой, была озвучена информация о том, в чем подозревают нардепа от ОПЗЖ.

13 мая суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Виктор Медведчук, ОРДЛО.
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