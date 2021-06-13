Бигус рассказал о странностях с "пленками Медведчука"

Глава проекта Bihus.info Денис Бигус не обладает информацией, почему в его распоряжении нет записей разговоров лидера "ОПЗЖ" Виктора Медведчука с другими людьми.

Об этом он сообщил в своем видеоблоге 13 июня.

Бигус также планирует опубликовать полную версию записей разговоров Медведчука общей длительностью в 35-36 часов 13 июня около 19 вечера.

По мнению Бигуса, разговоры главы "ОПЗЖ" записывали "украинские спецслужбы" с 2014 года в рамках масштабной операции, в которой принимали участие СБУ и ГУР. При этом, того, кто передал записи журналистам "ищет СБУ".

Со слов журналиста, единственным объяснением неполного числа записей является "фиг его знает" что.

Бигус отметил, что большая часть записей звонков Медведчука в Кремль отсутствует, поскольку для этого у него была специальная линия связи.

Касательно отсутствия записей разговоров Медведчука с экс-президентом Петром Порошенко журналист считает, что "в президентской СБУ писать разговоры президента просто не рискнули".

Напомним, что журналисты BIHUS info, которые получили доступ к "пленкам Медведчука" смогли разузнать, чем председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук занимался, пока отвечал за обмен пленными с т.н. "Л/ДНР".