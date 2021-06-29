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Украина в разговоре с Германией перестает "замечать" Меркель: почему это – большая ошибка

Украина в разговоре с Германией перестает "замечать" Меркель: почему это – большая ошибка

Украина в разговоре с Германией перестает "замечать" Меркель: почему это – большая ошибка
08:40 Сегодня Телеграф

Кандидаты в канцлеры Германии Армин Лашет и Олаф Шольц в ответ на обращение к ним президента Украины Владимира Зеленского по поводу членства Украины в ЕС и НАТО, а также ситуации с "Северным потоком-2", заявили, что пока не могут говорить о подобной интеграции нашей страны.

Прав ли официальный Киев, проявляя подобную настойчивость? Своим мнением с "Телеграфом" поделилась аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова.

"Кроме двух уже обозначенных кандидатов, ранее Киев уже установил контакты с "зелеными" из Германии, которые могли бы быть союзниками нашей страны в противостоянии "Северному потоку-2". Подобные контакты, конечно, не лишние. Но при этом нужно понимать, что "зеленые" вряд ли победят на выборах. Они могут войти в коалицию. Мы не можем с уверенностью сказать, какой будет расстановка сил осенью. Но подобные действия украинской власти могут быть негативно восприняты правящей верхушкой Германии, – считает аналитик. – Переговоры с потенциальными преемниками Ангелы Меркель могут расцениваться как неуважение к самой Меркель".

Александра Решмедилова поясняет: даже несмотря на выборы, процесс формирования коалиции явно затянется, нового канцлера Германия получит не быстро. Достаточно вспомнить, с какими сложностями формировалась последняя коалиция.

"Официальный Киев такими заявлениями показывает: мы будем разговаривать уже с другим канцлером, нам с Меркель уже особо не о чем говорить. И это накануне официальной встречи Зеленского с Меркель. Неаккуратный шаг со стороны Киева, – отмечает аналитик. – Понятно, что Украина хочет неких заверений, гарантий. Так давайте одновременно встречаться со всеми крупными европейскими игроками! Во Франции не только с президентом Макроном, к примеру. Свежие местные выборы показывают, что там тоже не все просто".

Украинская власть в последнее время совершает серьезные ошибки, ставя, к примеру, на одну политическую силу, как было с Хилари Клинтон и Дональдом Трампом, когда только демократическая партия была нам интересна, а республиканцы – нет.

"Чем это увенчалось, мы помним. Не забываем, что нужна многопартийная поддержка. А потому, следует быть более аккуратными в высказываниях, – считает Александра Решмедилова. – Будет ясен следующий канцлер – с ним и поднимайте те или иные вопросы. А пока Германия будет выпадать на определенном этапе с лидерских позиций в Европе, потому что ее захлестнут избирательные процессы. И роль в принятии определенных решений некоторый период будет лежать на Париже, на Макроне. С ним логично было бы вести подобные разговоры. У него есть определенный временной люфт до апреля-2022, когда во Франции намечены президентские выборы".

Аналитик напоминает, что в июле с Меркель будет встречаться президент США Байден, причем перед Зеленским.

"И хоть говорят, что у Меркель финал карьеры, но она всё равно влияет на процессы. И будет прикладывать максимальные усилия, чтобы красиво уйти с политической арены – на некой красивой ноте, важном для Германии и для Украины этапе. И начинать переговоры с потенциальными канцлерами – неаккуратное, неизящное действие", – резюмирует Александра Решмедилова.

Как сообщалось, 18 июня поддержавший строительство "Северного потока-2" преемник канцлера ФРГ Ангелы Меркель озвучил требование к России по поводу Украины.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Германия, Ангела Меркель, Владимир Зеленский, Северный поток-2.
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