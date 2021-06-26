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Зеленский задал кандидатам на пост канцлера Германии вопросы о членстве Украины в ЕС и не только (видео)

Зеленский задал кандидатам на пост канцлера Германии вопросы о членстве Украины в ЕС и не только (видео)
22:02 Сегодня Телеграф скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заочно принял участие в панельной дискуссии на тему: "Роль Германии в мире", организованной Мюнхенским конференцией по политике безопасности (MSC), во время которой обратился к кандидатам на должность Федерального канцлера Германии с рядом сложных вопросов касательно их видения ситуации в Украине, украинской интеграции в Евросоюз и НАТО и угрозы российской агрессии.

Об этом сообщает в субботу, 26 июня, вечером пресс-служба президента Украины.

В видеообращении к участникам дискуссии Зеленский подчеркнул, что 26 сентября станет важным днем не только для них, но и для Украины.

"Выборы в Бундестаг имеют значение для нас, ведь Германия - это наш ключевой партнер. Это важная сторона Нормандского формата и наш союзник на пути к европейскому сообществу", - отметил он и добавил, что именно поэтому видение будущего федерального канцлера Германии политики в отношении Украины является крайне важным для него лично.

Поэтому Зеленский обратился к кандидатам с рядом вопросов.

"Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершен и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением? С Революции Достоинства, когда сотни украинский отдали свои жизни за европейский выбор, прошло семь лет. Устала ли Европа так долго скрываться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пора от дипломатических уклонений перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам?" – поинтересовался украинский президент.

Также Зеленский напомнил, что сейчас у государственных границ Украины сосредоточено около 100 тысяч российских военных. В этой ситуации все европейские лидеры поддерживают предоставление Украине надлежащих гарантий безопасности, но в то же время страна не является членом НАТО.

"Поэтому если мы не в НАТО, о каких именно гарантиях идет речь?", - также спросил он.

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Кроме того, Глава Украинского государства поинтересовался мнением каждого из кандидатов по поводу поддержки проекта "Северный поток – 2", в частности укрепляет ли он европейскую безопасность, способствует ли единству континента и является ли этот проект ловушкой для Украины и всей Европы.

"Как вы думаете, аннексия Россией Крыма и война на востоке Украины, более 14 тысяч погибших в войне на Донбассе и полтора миллиона людей, которые вынуждены покинуть свои дома, - все это является достаточными причинами, чтобы не рассматривать всерьез идею восстановления саммитов ЕС - Россия до восстановления территориальной целостности Украины?" - спросил президент Украины.

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Участие в дискуссии приняли председатель Христианско-демократического союза (ХДС), премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, вице-канцлер - федеральный министр финансов Германии (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) Олаф Шольц и сопредседатель партии Союз 90/Зеленые Анналена Бербок.

Участники мероприятия давали ответы на ключевые вопросы, которые волнуют международное сообщество: какой должна быть роль Германии в мире, какие последствия будет для ее международной политики и безопасности в контексте трансатлантических отношений и за их пределами.

Как сообщалось, 18 июня поддержавший строительство "Северного потока-2" преемник канцлера ФРГ Ангелы Меркель озвучил требование к России по поводу Украины.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 312

Все по теме:

Германия, Украина, НАТО, Россия, Евросоюз, Кандидаты, Канцлер, Вопросы, Владимир Зеленский, Газопровод "Северный поток-2".
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