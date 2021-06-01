Германия не дала нам никакой военной помощи: Зеленский выступил с упреком в адрес Меркель

Украинский президент Владимир Зеленский выразил желание получить поддержку от Германии поставками оружия.

Об этом 31 мая он сообщил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

С его слов, ФРГ не поставляла в Украину военную помощь. В то же время он отметил, что страна нуждается в военной технике. При этом Зеленский благодарен Германии за уже предоставленную поддержку, однако надеется на большее.

"Габек это понимает", — сообщил президент, говоря о сопредседателе "Зеленых" Роберте Габеке, который поддерживал поставки оружия в Украину.

В своем интервью 27 мая Габек подчеркнул, что когда говорится о жизнях людей, "следует пересмотреть принципиальное "нет" Германии" в вопросе поставки оружия в зоны конфликтов. При этом в правящем блоке ХДС/ХСС пока не поддерживают данную идею.

По словам представитель властей ФРГ Штеффена Зайберта, страна останется верна принципу запрета поставок оружия в регионы, где ведется война.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи для Украины, объемом в 125 миллионов долларов (3,5 млрд гривен).