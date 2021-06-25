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В Евросоюзе отказались от встречи с Путиным и поручили готовить санкции: подробности

В Евросоюзе отказались от встречи с Путиным и поручили готовить санкции: подробности
07:16 Сегодня Телеграф

Лидеры стран Европейского Союза на саммите отклонили предложение канцлера Германии Ангелы Меркель провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает в ночь на пятницу, 25 июня, агентство Bloomberg.

"Предложение было исключено из итогового коммюнике после переговоров, которые длились до предрассветных часов пятницы, заявила Меркель, покидая место встречи на высшем уровне в Брюсселе", - говорится в заметке.

Агентство отмечает, что дипломаты ЕС ранее заявляли, что некоторые страны Восточной Европы готовы наложить вето на этот план.

"Я бы хотела более смелого шага", - сказала Меркель репортерам, добавив, что "будут разработаны форматы и условия переговоров с Россией, но не на уровне лидеров".

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Меркель утверждала, что ЕС не может просто передать свои отношения с Россией США, пока американский президент Джо Байден пытается установить контакт с Путиным. Ее предложение, которое было одобрено Макроном, встревожило многих других лидеров.

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"Кремль не понимает бесплатных уступок", - сказал премьер-министр Латвии Артурс Кариньш перед началом переговоров. "Кремль понимает силовую политику", - подчеркнул он.

Как сообщает "NL Times", премьер Нидерландов Марк Рютте исключил свое участие в какой-либо встречи с Путиным, поддержав позицию восточноевропейских и балтийских стран.

"Я лично не буду участвовать во встрече с Путиным", - заявил Рютте.

На вопрос, почему, он ответил односложно: "МН17".

"Мы не видим никаких причин, почему мы должны повышать статус наших отношений с Россией, особенно в тот момент, когда мы имеем дело с кибератаками и дезинформацией", - сказал Politicо один из европейских дипломатов.

Президент Литвы Гитанас Науседа по итогам первого дня саммита ЕС заявил, что Европейский совет будет определять подходящий формат и условия для диалога с Россией.

Науседа подчеркнул, что выступает против идеи Франции и ФРГ о приглашении Путина на один из саммитов Евросоюза.

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Вместе с тем, Европейский совет поручил Еврокомиссии и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю разработать варианты санкций на случай действий России, которые Евросоюз посчитает враждебными, а также определить условия взаимодействия с Москвой.

Об этом говорится заявлении по итогам первого дня саммита ЕС, передает "Интерфакс".

В заявлении отмечена необходимость "решительного и скоординированного ответа на любые дальнейшие злонамеренные, незаконные и подрывные действия России".

Как отмечается, для этого нужно использовать "все инструменты ЕС", в том числе экономические санкции.

Как сообщалось, 22 июня Путин написал статью, в которой традиционно обвиняет НАТО в наступлении на РФ, а также США и ЕС – в свержении экс-президента Украины Виктора Януковича и том, что именно США виноваты в оккупации россиянами Крыма. При этом он заявил, что Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой, так как есть много тем, представляющих взаимный интерес. 

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Саммит, Еврокомиссия, Россия, Санкции, Евросоюз, Владимир Путин, Подготовка, Отказ.
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