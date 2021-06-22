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В свержении Януковича и аннексии Крыма виноваты... США: Путин отличился провокационной статьей ко Дню скорби и памяти

В свержении Януковича и аннексии Крыма виноваты... США: Путин отличился провокационной статьей ко Дню скорби и памяти
Обновлено 14:16 Сегодня Телеграф kremlin.ru

Президент России Владимир Путин написал статью, в которой традиционно обвиняет НАТО в наступлении на РФ, а также США – в свержении экс-президента Украины Виктора Януковича и том, что именно США виноваты в оккупации россиянами Крыма.

Об этом Путин написал в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", опубликованной немецкой "Die Zeit", а также на сайте Кремля.

По словам президента РФ, "правда в том, что советский солдат пришёл на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя".

После этого, пишет Путин, народы Европы смогли преодолеть отчуждение и взять курс на интеграцию, но начавшееся после окончания холодной войны расширение НАТО на восток похоронило надежды наконтинент без разделительных линий, а "многие страны были поставлены перед искусственным выбором – быть либо с коллективным Западом, либо с Россией".

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В этом контексте он вспомнил об Украину, обвинив Европу и США в "расколе" страны и в том, что Россия оккупировала Крым.

"К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооружённый переворот на Украине. С этого всё и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из её состава?", - пишет Путин.

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Президент страны-агрессора констатирует, что "сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала", а также заявляет, что "вся послевоенная история Большой Европы подтверждает: процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию".

"Потому что Россия – одно из крупнейших европейских государств", - подчеркивает Путин.

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По его словам, Кремль готов к "честному созидательному взаимодействию".

"Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем", - пишет Путин.

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Как сообщалось, 14 июня, в предверии встречи с президентом США Джо Байденом российский президент мастерски "перевел стрелки" на Украину, "объясняя" стягивание войск к границам.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Виктор Янукович, Украина, США, НАТО, Россия, Крым, Обвинения, Владимир Путин, Статья.
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