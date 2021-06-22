Российские болельщики изуродовали бюст Шевченко в Дании, не забыв про Крым и НАТО (фото, видео)

Бюст, который стоит в парке Østre Anlg в Копенгагене, подвергся вандализму.

Об этом 22 июня сообщил Ekstra Bladet.

Посетители объекта 21 июня утром заметили, как бюст Тараса Шевченко был замазан краской.

Тарас Шевченко являлся национальным поэтом Украины. Еще в середине 19 века его поместили под домашний арест за пропаганду независимости Украины от царской империи РФ.

В то же время, вандализм на бюсте выполнен в синем, красном и белом цветах - как на российском флаге.

Кроме того, есть граффити со словами "Крым - русский", "К черту НАТО", "Крым = Россия" и "Нет нацистов".

Кроме того, вандализм, по всей видимости, имел место за день до матча чемпионата Европы между Данией и Россией.

Отметим, что в парк приехало много русских на матч Евро Россия-Дания.

Сотрудник полиции Копенгагена по связям с общественностью сообщает, что до сих пор полиция не получала никаких сообщений по этому делу.

В свою очередь журналист и публицист Уффе Гардель высказался по данному поводу.

"Великая культурная нация востока снова поражает: Восточные сооружения сегодня, бюст национального поэта Украины Тараса Шевченко. Между прочим, он был отправлен в ссылку с 30 лет до своей смерти в возрасте 47 лет, измученный тяжелыми годами заключения", — написал он.

Видео с места событий:

Напомним, что 21 июня сборная России разгромно проиграла Дании в третьем туре чемпионата Европы со счетом 4:1 и вылетела с турнира.