"Мы обкакались": Дзюба подвел итоги Евро-2020 для России (видео)

Сборная России разгромно проиграла Дании в третьем туре чемпионата Европы со счетом 4:1 и вылетела с турнира. Лидер и нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал это поражение.

По словам Дзюбы, Россия и Дания - команды одного уровня, однако игроки сборной РФ начали "искать приключений на одно место", что сказалось на итоговом результате.

"Если у бельгийцев действительно уровень выше, то Дания примерно нашего уровня. Если бы не этот гол. Понятно, что мы с ними на равных играли. Они больше контролировали мяч. Мы прекрасно понимали, что будут длинные забросы. на таком уровне забиваешь гол - игра совсем переворачивается. Вместо того, чтобы вести, у нас 0:1. Любим мы себе приключения на жопу искать. Поэтому сегодня обкакались", - рассказал Дзюба в комментарии для "Матч ТВ".

Дзюба нашел слова после поражения от Дании. «Нам все разжевали, объяснили, но когда ты сам себе весь турнир привозишь голы – то проигрываешь» «Те, кто об этом мечтал: наслаждайтесь, можете нас материть. Вы, наверное, будете правы». Остальным – спасибо. pic.twitter.com/5ehOW5p0C0 — Матч ТВ (@MatchTV) June 21, 2021

"Телеграф" напоминает, что в параллельном матче группы B Финляндия уступила Бельгии. Таким образом, напрямую в раунд плей-офф из этого квартета шагают Бельгия и Дания.

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