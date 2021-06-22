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"Мы обкакались": Дзюба подвел итоги Евро-2020 для России (видео)

"Мы обкакались": Дзюба подвел итоги Евро-2020 для России (видео)
00:46 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Сборная России разгромно проиграла Дании в третьем туре чемпионата Европы со счетом 4:1 и вылетела с турнира. Лидер и нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал это поражение.

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По словам Дзюбы, Россия и Дания - команды одного уровня, однако игроки сборной РФ начали "искать приключений на одно место", что сказалось на итоговом результате.

"Если у бельгийцев действительно уровень выше, то Дания примерно нашего уровня. Если бы не этот гол. Понятно, что мы с ними на равных играли. Они больше контролировали мяч. Мы прекрасно понимали, что будут длинные забросы. на таком уровне забиваешь гол - игра совсем переворачивается. Вместо того, чтобы вести, у нас 0:1. Любим мы себе приключения на жопу искать. Поэтому сегодня обкакались", - рассказал Дзюба в комментарии для "Матч ТВ".

"Телеграф" напоминает, что в параллельном матче группы B Финляндия уступила Бельгии. Таким образом, напрямую в раунд плей-офф из этого квартета шагают Бельгия и Дания.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей чемпионата Европы-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная России, Футбол, Артем Дзюба, Евро-2020, Сборная Дании.
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