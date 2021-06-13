"Пусть идут в ж*пу": российский журналист объяснил, почему сборная РФ не приклонила колено на Евро-2020

Известный российский журналист Дмитрий Губерниев высказался касательно акции движения BLM.

По словам Губерниева, российские футболисты сделали все правильно, не приклонив колено. При этом, когда бельгийцы встали на колено, на арене "Санкт-Петербург" болельщики освистали игроков "Красных дьяволов". В организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE) назвали неуважением поведение российских болельщиков.

"Нам надо было персонально перед Лукаку опуститься на одно колено, чтобы он нас простил, так? Футболисты сборной России все делали правильно. Тот, кто обвиняет нас в расизме - мудаки. На них не стоит обращать внимания. Мы против расизма. Расизм - чудовищная штука! Но за это надо вставать на одно колено? Важно, что у человека внутри, а не снаружи. Мы все здравые люди. Наша команда молодцы. Все остальные пусть идут в ж*пу, - цитирует Губерниева СЭ.

Отметим, матч первого тура группового раунда Евро-2020 Бельгия - Россия завершился погромом россиян. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой игры.

С расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.