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"Пусть идут в ж*пу": российский журналист объяснил, почему сборная РФ не приклонила колено на Евро-2020

"Пусть идут в ж*пу": российский журналист объяснил, почему сборная РФ не приклонила колено на Евро-2020
Обновлено 11:10 Сегодня Телеграф Фото: Twitter TeamRussia

Известный российский журналист Дмитрий Губерниев высказался касательно акции движения BLM.

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По словам Губерниева, российские футболисты сделали все правильно, не приклонив колено. При этом, когда бельгийцы встали на колено, на арене "Санкт-Петербург" болельщики освистали игроков "Красных дьяволов". В организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE) назвали неуважением поведение российских болельщиков.

"Нам надо было персонально перед Лукаку опуститься на одно колено, чтобы он нас простил, так? Футболисты сборной России все делали правильно. Тот, кто обвиняет нас в расизме - мудаки. На них не стоит обращать внимания. Мы против расизма. Расизм - чудовищная штука! Но за это надо вставать на одно колено? Важно, что у человека внутри, а не снаружи. Мы все здравые люди. Наша команда молодцы. Все остальные пусть идут в ж*пу, - цитирует Губерниева СЭ.

Отметим, матч первого тура группового раунда Евро-2020 Бельгия - Россия завершился погромом россиян. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой игры

С расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная России, Футбол, Евро-2020, Сборная Бельгии, Дмитрий Губерниев.
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