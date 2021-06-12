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Лукаку забил России на Евро-2020 самый легкий гол в карьере (видео)

Лукаку забил России на Евро-2020 самый легкий гол в карьере (видео)
Обновлено 23:09 Сегодня Телеграф Фото: Twitter BelRedDevils

Нападающий "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку открыл счет в матче первого тура группового раунда чемпионата Европы по футболу Бельгия - Россия.

Бельгия - Россия: онлайн трансляция матча Евро-2020

На 10-й минуте встречи бельгийский форвард открыл счет после ошибки россиянина Андрея Семенова. Российский защитник не сумел вынести мяч, а Лукаку без проблем забил гол.

Видео гола Лукаку:

После первого тайма бельгийцы ведут со счетом 2:0.

"Телеграф" напоминает, что Россия и Бельгия на Евро-2020 выступают в квартете B вместе с Данией и Финляндией. Скандинавское дерби на ЧЕ-2020 завершилось сенсационной победой финнов со счетом 0:1. У нас на сайте доступен полный видеообзор этого поединка. Отметим, матч Дания и Финляндия едва не завершился трагедией после инцидента с Кристианом Эриксеном.

С полным расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная России, Ромелу Лукаку, Футбол, Евро-2020, Сборная Бельгии.
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