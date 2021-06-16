Путин может отрезать Украину от Черного моря: ранее то же самое он сделал с Азовом

Украино-российские отношения продолжают оставаться напряженными. Маневры российских войск у границ Украины и наращивание российских ВМС в Черном море вселяют опасения.

О том, насколько вероятна морская блокада Украины, рассказывается в статье на сайте Atlantic Council, перевод которой представляет "Телеграф".

Большую часть апреля 2021 года международное внимание было сосредоточено на беспрецедентном наращивании российских войск на границе с Украиной. Собирался ли Владимир Путин начать серьезную эскалацию своей семилетней войны против Украины?

После нескольких недель роста напряженности и спекуляций о вероятности нового российского наступления Путин, похоже, отступил. В конце апреля кремлевские чиновники объявили о планах начать вывод войск. Это вызвало коллективный вздох облегчения, несмотря на то, что основная часть российской военной техники, сосредоточенная у границ Украины, оставалась на месте.

К этому моменту учения уже выполнили свою задачу. Бряцание оружием Путина привлекло внимание всего мира и напомнило международной аудитории, что к России нужно относиться серьезно. Важно также то, что он добился желанной встречи на высшем уровне с новым президентом США Джо Байденом, приковав е этому событию такое всеобщее внимание, которое так нужно было российскому правителю.

Когда все пристально следили за сухопутной границей протяженностью более 2 тыс км, разделяющей Россию и Украину, совсем немногие наблюдатели, похоже, заметили наращивание российских военно-морских сил в Черноморском регионе, которое также имело место весной 2021 года. Ситуация в Азовском море для нероссийских военных и гражданских судов вызвала мало комментариев, несмотря на серьезные последствия для украинского судоходства, ведущего свои пути как в ранее оживленные порты Азовского моря так и из них. Без всякой суеты и помпезности Азовское море превратилось в российское озеро.

Успех российского гамбита в Азовском море теперь создает основу для потенциальной морской эскалации дальше вдоль южного побережья Украины. Учитывая отсутствие международной реакции на медленную аннексию Азовского моря, многие в Киеве теперь опасаются, что Москва вскоре попытается расширить эту морскую блокаду и полностью отрезать Украину от Черного моря.

Доступ Украины к Черному морю уже серьезно ограничен продолжающейся оккупацией Крыма и систематическим нарушением Россией правил судоходства в Азовском море с 2018 года.

В этой новой реальности торговые порты Одесской, Николаевской и Херсонской областей к западу от Крыма служат экономической артерией, связывающей Украину с глобальными рынками. Эти порты играют жизненно важную роль в качестве ворот для большей части сельскохозяйственного и промышленного экспорта Украины, пропуская через себя почти две трети торговли страны с внешним миром.

Учитывая стратегическую важность оставшихся в Украине черноморских портов, существует реальная опасность того, что Россия может решить заблокировать морское сообщение, чтобы поставить украинскую экономику на колени. Теоретически, в военном отношении это возможно. Действительно, у России уже достаточно боевых кораблей в Черном море, чтобы предпринять такую операцию.

Российская эскалация такого рода неизбежно вызовет серьезное международное осуждение. Однако, судя по опыту аналогичных морских столкновений между Россией и Украиной в последние годы, перспективы прямого военного ответа Запада для прорыва блокады маловероятны. Между тем, вся украинская экономика быстро остановится, что приведет к катастрофическим последствиям для населения.

Украина уже сталкивается с растущим российским окружением. Помимо протяженной сухопутной границы между двумя странами и незаконного российского присутствия на юге в Крыму и в Азовском море, Украина также сталкивается с растущей угрозой на севере, где все большая зависимость белорусского диктатора Александра Лукашенко от поддержки Кремля позволяет Москве расширить военное присутствие в стране. Между тем, на юго-западном фланге Украины российский анклав Приднестровье тонким кинжалом проходит вдоль границы с Молдовой. В целом, только около четверти границ Украины не находятся под прямым или косвенным контролем России.

Украина в настоящее время не в состоянии противостоять России на море. В то время как украинская армия с 2014 года претерпела кардинальные преобразования и превратилась в закаленную в боях и относительно грозную силу, Украина потеряла большую часть своих и без того скромных военно-морских сил во время захвата Крыма. В результате ВМС Украины безнадежно уступают по вооружению и численности Черноморскому флоту России и Пограничной службе ФСБ. Ведутся работы по созданию того, что, по сути, станет новым украинским военно-морским флотом, но прогресс оказывается болезненно медленным, несмотря на помощь со стороны США и Великобритании.

У России есть множество потенциальных причин поиграть мускулами в Черном море.

Москва отчаянно пытается разрешить водный кризис в Крыму, вызванный закрытием Северо-Крымского канала, по которому вода поступала с материковой Украины на полуостров, пока он не был перекрыт Киевом весной 2014 года. Кремль также возмущен планами Украины в августе 2021 года запустить инициативу "Крымская платформа" как средство возвращения темы российской оккупации Крыма в международную повестку дня.

Считается, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять предпочтительный для Кремля нарратив "гражданской войны" и вступить в прямые переговоры со ставленниками России на востоке Украины вызывает значительный гнев в Москве. Молодой украинский президент вызвал еще большую ярость в начале 2021 года, закрыв ряд прокремлевских телеканалов, связанных с ближайшим украинским союзником Путина Виктором Медведчуком.

При отсутствии признаков желаемой капитуляции в Киеве и незначительных перспективах того, что Белый дом Байдена согласится на "большую сделку", признающую право России на исключительную сферу влияния, включая Украину, идея военного решения, вероятно, будет становиться все более и более привлекательной для Путина в ближайшие месяцы.

Одной из возможных горячих точек могут стать предстоящие учения "Sea Breeze 2021" в Черном море и на юге Украины с участием украинских военных и более чем двух десятков стран-партнеров. Россия, вероятно, усилит свои военные маневры в Черноморском регионе во время этих учений.

Учитывая уязвимость Украины перед блокадой Черного моря и в свете доказанной готовности России применить силу, жизненно важно, чтобы международное сообщество заняло сейчас твердую позицию для предотвращения возможной эскалации необъявленной войны между двумя странами. Предыдущие попытки умиротворить Кремль имели противоположный эффект и просто способствовали дальнейшим агрессивным действиям.

Международный ответ на эту угрозу должен основываться на понимании современной России как ревизионистской державы, которая стремится восстановить свой авторитет на всей территории бывшего СССР и доминировать над регионом в целом.

Слишком долго западные лидеры рассматривали каждое новое возмущение Кремля как отдельный инцидент, требующий диалога и компромисса. На самом деле, длительная эскалация российской агрессии на постсоветском пространстве является частью большой стратегии по подчинению соседей России и восстановлению статуса страны как сверхдержавы. Украина является ключом ко всей этой стратегии. Путин знает, что, если он не вернет Украину на российскую орбиту, его историческая миссия закончится провалом.

Выход Украины к Черному морю в настоящее время является самым слабым звеном в обороне страны и представляет собой заманчивую возможность для Путина.

Любая попытка России повторить тактику блокады, столь успешно применявшуюся в Азовском море, ввергнет Украину в кризис и подорвет всю основу морского права. В интересах европейской безопасности международное сообщество должно принять меры для предотвращения развития этого тревожного сценария.