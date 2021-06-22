Боевики резко усилили провокации на Донбассе: в ход идут гранатометы, мины и беспилотники

После относительного затишья (3-7 обстрелов в сутки) боевики резко усилили провокации на оккупированном Донбассе. В ночь на понедельник российские наемники 14 раз нарушили режим тишины.

Об этом информируют в штабе Операции объединенных сил.

Известно, что у Красногоровки боевики стреляли из противотанковых гранатометов и минометов 120 калибра. У Гнутового - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. А в районе Луганского оккупанты дважды стреляли из автоматических станочных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Четырежды боевики нарушали режим тишины у Водяного. Также было неспокойно возле Майорска и Золотого-4.

Согласно информации ООС, в ночь на вторник было тише, чем накануне. Оккупанты обстреливали украинских военных трижды - близ Авдеевки, Марьинки, над которой пролетал беспилотник, и Золотого-4.

Сообщается, что наши военные открывали ответный огонь, и, к счастью, потерь со стороны украинской армии нет.

Напомним, боевики так называемой "ДНР" понесли серьезные потери, расширяя минное поле на Донбассе.