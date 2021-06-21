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Боевики "ДНР" понесли серьезные потери, расширяя минное поле на Донбассе

Боевики "ДНР" понесли серьезные потери, расширяя минное поле на Донбассе
22:04 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В понедельник, 21 июня, оккупанты понесли серьезные потери в виде четверых погибших и пяти пострадавших в Донецкой области. По некоторым данным, они подорвались на собственных минах.

По данным пресс-службы ООС, за сутки трижды нарушали режим прекращения огня, в частности, обстреляли позиции ВСУ из 120-мм минометов близ Красногоровки. 

Также был зафиксирован случай дистанционного минирования у Зализного минами ПОМ-2. 

Потерь в рядах ВСУ в понедельник не было. 

А вот в пабликах оккупантов заявили о четырех убитых и пяти раненых, традиционно обвиняя в этом Украину. Но есть и другая вероятная причина, считает военный аналитик Анатолий Штефан (Штирлиц). 

Он обратил внимание, что в комментариях на пабликах оккупантов люди сами опровергают заявления о якобы обстрелах со стороны украинских военных.  По их словам, группа боевиков подорвалась на своих же минах, а другая группа отправилась на проведение эвакуации, не зная района минирования. 

Как сообщалось ранее, 11 июня в разгаре пьянки один из оккупантов устроил стрельбу по своим, а затем, осознав произошедшее, покончил с собой. По предварительной информации, погибло 5 боевиков из "батальона Призрак".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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