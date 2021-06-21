Боевики "ДНР" понесли серьезные потери, расширяя минное поле на Донбассе

В понедельник, 21 июня, оккупанты понесли серьезные потери в виде четверых погибших и пяти пострадавших в Донецкой области. По некоторым данным, они подорвались на собственных минах.

По данным пресс-службы ООС, за сутки трижды нарушали режим прекращения огня, в частности, обстреляли позиции ВСУ из 120-мм минометов близ Красногоровки.

Также был зафиксирован случай дистанционного минирования у Зализного минами ПОМ-2.

Потерь в рядах ВСУ в понедельник не было.

А вот в пабликах оккупантов заявили о четырех убитых и пяти раненых, традиционно обвиняя в этом Украину. Но есть и другая вероятная причина, считает военный аналитик Анатолий Штефан (Штирлиц).

Он обратил внимание, что в комментариях на пабликах оккупантов люди сами опровергают заявления о якобы обстрелах со стороны украинских военных. По их словам, группа боевиков подорвалась на своих же минах, а другая группа отправилась на проведение эвакуации, не зная района минирования.

Как сообщалось ранее, 11 июня в разгаре пьянки один из оккупантов устроил стрельбу по своим, а затем, осознав произошедшее, покончил с собой. По предварительной информации, погибло 5 боевиков из "батальона Призрак".