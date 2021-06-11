На Донбассе российский наемник по пьяни начал стрелять по своим, а затем - убил себя

Возле поселка Голубовское, что на оккупированной части Луганской области, один из боевиков застрелил своих "сослуживцев", а затем свел счеты с жизнью.

Об этом сообщает пресс-служба ОТГ "Север" со ссылкой на разведку.

В сообщении указывается, что инцидент произошел вследствие длительного злоупотребления алкогольными напитками и обсуждения сложного экономического положения в т.н. "республике". Боевики затеяли драку, которая затем переросла в то, что один из них взял оружие и нанес своим собутыльникам ранения несовместимые с жизнью. Осознав, что произошло, мужчина покончил с жизнью.

"Командование российско-оккупационных войск скрывая низкий уровень воинской дисциплины и системное употребление алкогольных напитков "воинами" НВФ пытается обвинить Вооруженные Силы Украины выдавая указанный случай за боевые потери и нарушение режима прекращения огня со стороны Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, 11 июня на Донбассе погиб украинский военнослужащий.