Обострение на Донбассе: Украина понесла новые потери

На Донбассе 11 июня вследствие обстрелов погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

По состоянию на 17:00 противник обстрелял позиции ВСУ 5 раз, применив 82-мм минометы, ручные и станковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

"Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, противник дважды открыл огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты открывали огонь возле Водяного (возле Донецка), Опытного и Пивденного.

О всех случаях нарушения режима тишины было сообщено наблюдателям ОБСЕ.

Как сообщалось ранее, 10 июня на Донбассе получил ранение один украинский воин.

А 9 июня во время выполнения служебных обязанностей погибла военнослужащая 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.