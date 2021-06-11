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Обострение на Донбассе: Украина понесла новые потери

Обострение на Донбассе: Украина понесла новые потери
Обновлено 19:13 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

На Донбассе 11 июня вследствие обстрелов погиб украинский военнослужащий. 

Об этом сообщает пресс-служба ООС

По состоянию на 17:00 противник обстрелял позиции ВСУ 5 раз, применив 82-мм минометы, ручные и станковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы. 

"Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, противник дважды открыл огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении. 

Кроме того, оккупанты открывали огонь возле Водяного (возле Донецка), Опытного и Пивденного. 

О всех случаях нарушения режима тишины было сообщено наблюдателям ОБСЕ. 

Как сообщалось ранее, 10 июня на Донбассе получил ранение один украинский воин.  

А 9 июня во время выполнения служебных обязанностей погибла военнослужащая 128-й отдельной горно-штурмовой бригады

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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