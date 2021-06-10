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На Донбассе трагически погибла 22-летняя военная: названо имя героини

На Донбассе трагически погибла 22-летняя военная: названо имя героини
Обновлено 15:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В среду, 9 июня, во время выполнения служебных обязанностей погибла военнослужащая 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады. 

Об этом сообщила пресс-служба бригады в Фейсбук. 

"9 июня, в районе ответственности наших подразделений, при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащий нашей бригады", - говорится в сообщении. 

Глава Закарпатской ОГА Алексей Петров уточнил, что погибшей была Карина Шемчук. Девушке было лишь 22 года. 

"Сегодня, при исполнении служебных обязанностей, трагически погибла военнослужащая 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, лейтенант Карина Шемчук", - написал он. 

Напомним, в Одессе неизвестные повредили мемориал с фотографиями погибших 2 мая 2014 года сторонников Евромайдана. Вандалы пришли к месту ночью и подожгли самодельным факелом красно-черный флаг. Теперь их разыскивают сотрудники полиции. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС, Карина Шемчук.
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