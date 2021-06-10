На Донбассе трагически погибла 22-летняя военная: названо имя героини

В среду, 9 июня, во время выполнения служебных обязанностей погибла военнослужащая 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады.

Об этом сообщила пресс-служба бригады в Фейсбук.

"9 июня, в районе ответственности наших подразделений, при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащий нашей бригады", - говорится в сообщении.

Глава Закарпатской ОГА Алексей Петров уточнил, что погибшей была Карина Шемчук. Девушке было лишь 22 года.

"Сегодня, при исполнении служебных обязанностей, трагически погибла военнослужащая 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, лейтенант Карина Шемчук", - написал он.

Напомним, в Одессе неизвестные повредили мемориал с фотографиями погибших 2 мая 2014 года сторонников Евромайдана. Вандалы пришли к месту ночью и подожгли самодельным факелом красно-черный флаг. Теперь их разыскивают сотрудники полиции.