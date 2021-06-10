В центре Одессы подожгли мемориал с фотографиями убитых евромайдановцев (фото)

В четверг, 10 июня, в центре Одессы вандалы повредили импровизированный памятник Игорю Иванову и Ивану Бирюкову, погибших во время беспорядков 2 мая 2014 года во времена Евромайдана.

Как сообщают в Телеграмм-сообществе "7 канал Одессы", на перекрестке Дерибасовской и Преображенской хулиганам помешало место, где чтят память убитых одесситов. В ночь с 9 на 10 мая неизвестные пришли туда с самодельным факелом и прожгли дыру в красно-черном флаге.

Делом о мемориальном вандализме занялись полицейские, которые устанавливают личности хулиганов.

Напомним, во Львове снова нападают на памятники людям, стоявшим на проукраинских позициях. На этот раз вандал повредил Мемориал Небесной Сотни.