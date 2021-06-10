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Четверг, 10.06.2021
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В центре Одессы подожгли мемориал с фотографиями убитых евромайдановцев (фото)
В центре Одессы подожгли мемориал с фотографиями убитых евромайдановцев (фото)

В центре Одессы подожгли мемориал с фотографиями убитых евромайдановцев (фото)

В центре Одессы подожгли мемориал с фотографиями убитых евромайдановцев (фото)
Обновлено 11:53 Сегодня Телеграф

В четверг, 10 июня, в центре Одессы вандалы повредили импровизированный памятник Игорю Иванову и Ивану Бирюкову, погибших во время беспорядков 2 мая 2014 года во времена Евромайдана.

Как сообщают в Телеграмм-сообществе "7 канал Одессы", на перекрестке Дерибасовской и Преображенской хулиганам помешало место, где чтят память убитых одесситов. В ночь с 9 на 10 мая неизвестные пришли туда с самодельным факелом и прожгли дыру в красно-черном флаге. 

Делом о мемориальном вандализме занялись полицейские, которые устанавливают личности хулиганов.

Напомним, во Львове снова нападают на памятники людям, стоявшим на проукраинских позициях. На этот раз вандал повредил Мемориал Небесной Сотни.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 364

Все по теме:

Одесса, Памятник, Хулиганство, Дерибасовская, Евромайдан.
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