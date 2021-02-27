Во Львове устроили погром на Мемориале небесной Сотни: вандалы попали на видео

Во Львове снова нападают на памятники людям, стоявшим на проукраинских позициях. На этот раз вандал повредил Мемориал Небесной Сотни.

Нападение произошло в ночь на субботу, 27 февраля, на улице Подвальной. В полицию обратились местные жители с сообщением о повреждении имущества. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области

"Инспекторы немедленно приехали на место происшествия и встретились с очевидцами и вероятными участниками события. По словам заявителей, неизвестные разбили стеклянную ограду Мемориала Небесной Сотни. На месте происшествия находилась компания из нескольких человек. Просмотрев видео с камер Центра безопасности города, патрульные вычислили предполагаемого виновника", – рассказывают в ведомстве.

Вандалом оказался 23-летнйи киевлянин. По предварительной информации, именно он ударил ограждение ногой от чего стекло разбилось. Нарушителя вместе с другими участниками события сопроводили в Львовское районное управление полиции для установления обстоятельств.

Напомним, полиция задержала вандалов, обливших краской памятник Степану Бандере во Львове.