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Во Львове устроили погром на Мемориале небесной Сотни: вандалы попали на видео

Во Львове устроили погром на Мемориале небесной Сотни: вандалы попали на видео
Обновлено 15:33 Сегодня Телеграф

Во Львове снова нападают на памятники людям, стоявшим на проукраинских позициях. На этот раз вандал повредил Мемориал Небесной Сотни.

Нападение произошло в ночь на субботу, 27 февраля,  на улице Подвальной. В полицию обратились местные жители с сообщением о повреждении имущества. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции  Львовской области

"Инспекторы немедленно приехали на место происшествия и встретились с очевидцами и вероятными участниками события. По словам заявителей, неизвестные разбили стеклянную ограду Мемориала Небесной Сотни. На месте происшествия находилась компания из нескольких человек. Просмотрев видео с камер Центра безопасности города, патрульные вычислили предполагаемого виновника", – рассказывают в ведомстве.

Вандалом оказался 23-летнйи киевлянин. По предварительной информации, именно он ударил ограждение ногой от чего стекло разбилось. Нарушителя вместе с другими участниками события сопроводили в Львовское районное управление полиции для установления обстоятельств.

Напомним, полиция задержала вандалов, обливших краской памятник Степану Бандере во Львове.

 

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Львов, Полиция, Вандалы, Мемориале небесной Сотни.
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