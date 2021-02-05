Во Львове неизвестные облили краской памятник Бандере, полиция завела дело (фото)

В ночь на пятницу, 5 февраля, вандалы повредили памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове. Памятник облили красной краской.

Об этом на Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

"Этой ночью с 4 на 5 февраля 2021 неизвестные облили памятник Степану Бандере краской", - написал он.

Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.

Предварительно известно, что неизвестные лица бросили в памятник меньшей мере две бутылки с красной краской. В результате постамент поврежден из переднего и заднего стороны. Вандалов пока не задержали, но полицейские устанавливают злоумышленников, причастных к повреждению памятника.

За содеянное им грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, в селе Яреськи Полтавской области 10 января неизвестные надругались над памятником погибшим во Второй мировой войне.

А в декабре прошлого года в Киеве подростки разрисовали Золотые ворота.