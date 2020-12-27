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Подростки изуродовали Золотые ворота в Киеве: их «подвиг» попал на видео

Подростки изуродовали Золотые ворота в Киеве: их «подвиг» попал на видео
Обновлено 16:52 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Киеве камера наблюдения зафиксировала, как подростки разрисовали Золотые ворота. 

Записью поделился Киев Оперативный в Фейсбук. 

"Желание подростков выделиться среди своих сверстников - довольно распространенное явление. Но одна история - покрасить свои волосы, а совсем другое - стену на Золотых Воротах. Госпожа с интересным цветом волос, лучше бы вам смыть то, что вы там нарисовали", - говорится в сообщении. 

В сообщении не уточняется, где именно находится эта стена. Также не уточняется, что именно написала юная особа. 

Как сообщалось ранее, в городе Броды Львовской области двое подростков поиздевались над животным, сняли все на видео и выложили в сеть. Правоохранители разыскали собаку и доставили животное в ветеринарную больницу, ее жизни ничего не угрожает.

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Все по теме:

Киев, Вандализм, Золотые Ворота.

Автор:

Телеграф
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