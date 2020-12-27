Посадили в мешок и били металлической трубой: подростки поиздевались над собакой на видео

В городе Броды Львовской области двое подростков поиздевались над животным, сняли все на видео и выложили в сеть.

Об этом сообщает Полиция Львовской области.

"Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию, где говорилось о том, что якобы в городе Броды неизвестные поместили собаку в мешок и избили ее, после чего животное погибло", - говорится в сообщении.

Акт насилия был совершен в среду, 23 декабря, на свалке возле одного из сел района. Школьник поместил собаку в мешок и несколько раз ударил животное металлической трубой. Его подруга снимала все на видео.

Правоохранители разыскали собаку и доставили животное в ветеринарную больницу, ее жизни ничего не угрожает.

Также в полиции установили личности злоумышленников - ими оказались 16-летний парень и 14-летняя девушка, жители Бродовского района.

По данному факту дознаватели Бродовского отделения полиции, за процессуального руководства Радеховской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - ограничение свободы на срок до трех лет.