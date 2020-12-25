Отец хотел поймать воров: в Одесской области ловушка в сарае "подстрелила" двух девочек

В Лиманском районе Одесской области две шестилетние девочки угодили в ловушку, установленную отцом одной из них против воров.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Отмечается, что одна из девочек получила огнестрельное ранение обоих ног, а другая ранена дробью в живот.

По предварительной информации, самодельную ловушку против воров установил отец одной из девочек в сарае. Во время игры дети забежали в здание, где и активировали спусковой механизм устройства. Родители в это время находились в доме.

Оба ребенка доставлены в больницу, их состояние удовлетворительное.

Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области погиб двухлетний ребенок. Причиной стало то, что он подавился шоколадом и задохнулся.