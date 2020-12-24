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Под Днепром маленький мальчик подавился и умер

Под Днепром маленький мальчик подавился и умер
Обновлено 18:58 Сегодня Телеграф

В среду, 23 декабря, в Петриковке (Днепропетровская область) произошел несчастный случай, в результате которого погиб ребенок, которому в январе должно было исполниться два года.

Об этом сообщает "Информатор".

В этот день ребенок ел шоколад, споткнулся через порог и упал. Кусок шоколада перекрыл верхние дыхательные пути, из-за чего мальчик задохнулся. Прибывшие на место ЧП медики спасти ребенка уже не смогли.

"Перекрытия дыхательных путей бывают частичные и полные: частичные — когда человек кашляет, полное — когда воздух не поступает в дыхательные пути", - рассказал инструктор по оказанию первой помощи "Медицинского корпуса" Алексей Турчак.

По его словам, если это взрослый человек или ребенок, старше трех лет, необходимо попробовать выбить инородный предмет. Для этого необходимо бить основанием ладони в межлопаточную область, удары должны быть проскальзывающие снизу вверх.

"Если же человек еще кашляет — необходимо, чтобы он выкашлял этот предмет", - советует инструктор.

Если и в этом случае ничего не получилось, то необходимо воспользоваться прием Геймлиха. Он заключается в следующем: становимся сзади, сжимаем руки в кулак, ставим их между солнечным сплетением и пупком и надавливаем в эту зону.

"Если это ребенок, — кладем его на руку (голова на ладошке, попа — в районе локтя) и пытаемся аккуратно выбить этот предмет опять же проскальзывающими движениями, придерживая головой. Кроме того, у детей до полутора лет все сфинкторы не очень хорошо развиты, поэтому его можно перевернуть вверх ногами и просто потрусить", - уточняет Турчак.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Днепре женщину военный грузовик переехал четыре раза. Женщине чудом удалось выжить.

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Все по теме:

Дети, Днепр, ЧП, Смерти.

Автор:

Телеграф
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