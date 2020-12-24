Военный грузовик несколько раз переехал женщину в Днепре: стало известно о судьбе пострадавшей

Женщина, которую четыре раза переехал военный грузовик в Днепре, выжила, но врачи не дают никаких гарантий.

Об этом сообщает "Наше місто".

Как сообщили врачи скорой помощи, их автомобиль прибыл на место ЧП за 9 минут. У женщины обнаружили тяжелые повреждения нижних конечностей, ушиб таза, черепно-мозговую травму. После оказания экстренной медицинской помощи пострадавшую срочно госпитализировали в 16-ю городскую клиническую больницу. Там ее прооперировали.

На данный момент врачи не дают никаких прогнозов по состоянию женщины.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Днепре произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Так, в результате столкновения автомобиль Honda продолжил неуправляемое движение по проезжей части и врезался в автомобили, которые стояли на запрещающий сигнал светофора – Audi (водитель 1995 года рождения), Mazda (водитель 1997 года рождения) и Mazda, за рулем которого находился гражданин 1997 года рождения.