Машину разорвало на части, погибла женщина: момент аварии с 5 авто попал на видео

В Днепре произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. В результате аварии один человек погиб и еще двое пострадали, сообщает ГСЧС в среду, 11 ноября.

"В 01:36 ночи в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на углу улицы Калиновой и Слобожанского проспекта Индустриального района города Днепр произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей", – говорится в сообщении.

Фото с места аварии опубликовал Информатор Днепр.

Указано, что легковой автомобиль Infiniti под управлением мужчины 1998 года рождения, двигаясь по Слобожанскому проспекту, пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Honda.

В результате столкновения автомобиль Honda продолжил неуправляемое движение по проезжей части и врезался в автомобили, которые стояли на запрещающий сигнал светофора – Audi (водитель 1995 года рождения), Mazda (водитель 1997 года рождения) и Mazda, за рулем которого находился гражданин 1997 года рождения.

В результате ДТП пострадали два человека: водитель автомобиля Honda и пассажир автомобиля Infiniti. Они госпитализированы в больницу. Пассажирка автомобиля Honda от полученных травм погибла на месте.

От удара автомобиль Honda разорвало на части.

Детали ДТП устанавливают правоохранительные органы.