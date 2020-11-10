Машина влетела в людей на остановке в Одессе, много пострадавших (фото, видео)

В Одессе автомобиль на высокой скорости влетел в остановку общественного транспорта, по меньшей мере четыре человека пострадали.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции области.

"По имеющейся информации, водитель "Toyota", двигаясь по проспекту Небесной сотни, не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. В результате происшествия телесные повреждения различной степени тяжести получили 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, 16-летний парень и 48-летняя женщина. Сейчас они в больнице", - сказано в сообщении.

ДТП произошло на проспекте Небесной Сотни напротив "Сити центра".

Также в сети появилось видео момента аварии.

Как сообщалось ранее, в Одессе во время ДТП пострадал сын бывшего спикера Министерства обороны Игоря Халявинского.