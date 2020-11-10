Летел на красный свет: сын экс-чиновника попал в смертельное ДТП в Одессе (фото)

В Одессе на Адмиральском проспекте произошла смертельная авария - столкнулись Chevrolet Aveo и Mercedes-Benz GLE.

Об этом пишет пресс-служба Нацполиции области.

"По предварительным данным следственно-оперативной группы по ДТП ГУНП, 37-летний водитель Mercedes-Benz GLE выехал на красный сигнал светофора на перекресток, не предоставив преимущество в движении 32-летнему водителю Chevrolet Aveo, в результате чего произошло столкновение транспортных средств", - сказано в сообщении.

Отмечается, что вследствие аварии пассажирка Chevrolet скончалась в больнице. Еще четверо человек госпитализированы с травмами.

Как выяснилось, за рулем "Chevrolet" находился сын бывшего пресс-секретаря Минобороны Игоря Халявинского Алексей.

Об этом написал сам Халявинский в Фейсбук.

"Печальная новость. Сегодня ночью в Одессе на Адмиральском проспекте мой сын Алексей Халявинский попал в ДТП. Авария произошла по вине мажора на Мерседесе, которому безразлично, что на светофоре для него горел красный свет. Ему надо и все, а другие пусть страдают", - сообщил он.

По факту ДТП открыто производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, в Киеве на тротуаре сбили сотрудницу полиции.