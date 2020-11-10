В Киеве на тротуаре насмерть сбили полицейскую (фото, видео)

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Обновлено 12:16 Сегодня Телеграф Фото: facebook Киев Оперативный

В Киеве водитель Chevrolet слетел с дороги и сбил женщину, которая шла по тротуару.

Об этом сообщают в фейсбук-сообществе "Киев Оперативный".

"Возле КП на улице Богатырской водитель автомобиля Chevrolet (номерные знаки: AA0243ZA) слетел с дороги, въехал в железный столбик, после чего начал "кувыркаться в воздухе", влетел в эстакаду и остановился в 10-15 метрах от АЗС "Окко" , - отмечают в публикации.

В это время по обочине шла женщина и на нее вылетела машина. От полученных травм она скончалась на месте аварии. Погибшей оказалась сотрудница полиции.

Кроме того, водителя Chevrolet с многочисленными травмами госпитализировали.

Напомним, вечером 9 ноября, на проспекте Правды, возле Варшавского квартала, что в Киеве произошло трагическое ДТП.

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Все по теме:

Киев, ДТП, тротуар, Полицейская, Улица Богатырская.

Автор:

Телеграф
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