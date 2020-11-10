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Фото и видео с места ДТП в Киеве, где пьяный мотоциклист въехал в толпу людей на переходе

Фото и видео с места ДТП в Киеве, где пьяный мотоциклист въехал в толпу людей на переходе
07:47 Сегодня Телеграф Фото: telegram - KyivOperativ

Вечером 9 ноября, на проспекте Правды, возле Варшавского квартала, что в Киеве произошло трагическое ДТП: пьяный мотоциклист на зеленый свет сбил сразу троих человек.

Об этом сообщили в Телеграм канале Киева оперативного.

Всего пострадало пять человек, включая самого водителя и его пассажирку. После полученных травм пострадавшие в срочном порядке были доставлены в больницу. 

Пилот был без экипировки, поэтому сейчас находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших тоже оценивают как серьезное.

Видео с места ДТП:

Все подробности инцидента выясняются специалистами.

Фото с места событий:

Стоит нопомнить, что ранее в Киеве пьяный водитель Mercedes, праздновавший поездку жены на отдых, чуть не устроил аварию.

Читайте также в материале "Телеграф": У станции метро в Киеве мотоциклист решил поехать по тротуару, за что был сбит пакетом.

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Киев, ДТП.

Автор:

Телеграф
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