Отпраздновал отъезд жены: горе-водитель отличился неадекватными маневрами в Киеве (фото)

В Киеве на улице Елены Телиги пьяный водитель Mercedes, который праздновал поездку жены на отдых в Анталию, чуть не устроил аварию.

Об этом сообщает в Facebook "Киев Оперативный".

О том, что автомобиль совершает опасные маневры на дороге, в полицию сообщил другой водитель, который едва не попал в аварию из-за действий нетрезвого нарушителя.

Один из экипажей патрульных в это время как раз был рядом с местом инцидента и за несколько минут остановил водителя. Он сообщил что употреблял алкоголь, отмечая отлет жены на отдых в Турцию. Сначала мужчина отказывался проходить тест на состояние опьянения, но потом все же согласился. Прибор показал 2,26 промилле.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве, мужчина проучил мотоциклиста-нарушителя, который катался по тротуарам.