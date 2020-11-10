Всплыли резонансные подробности о личности пьяного мотоциклиста, сбившего пешеходов в Киеве

Пьяный мотоциклист, который 9 ноября на проспекте Правды в Киеве сбил группу людей прямо на пешеходном переходе, может оказаться сотрудником Службы безопасности Украины.

Об этом сообщили в Телеграм канале Киева оперативного.

По предварительной информации, дело по ДТП на проспекте Правды подпадает под юрисдикцию ГБР, поскольку пилот мотоцикла оказался действующим сотрудником СБУ.

Также в источнике добавили, что за несколько минут до этого инцидента мотоциклист уже въехал в автомобиль на Василия Порика и с места ДТП скрылся.

Стоит напомнить, что 9 ноября в Киеве пьяный водитель Mercedes, который праздновал поездку жены на отдых, устроил на дороге неадекватные опасные маневры.

Читайте также в материале "Телеграф": В Одессе пьяная женщина завладела транспортным средством таксиста.