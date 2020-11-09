Пьяная одесситка угнала машину такси и попала в аварию

В Одессе женщина будучи в состоянии алкогольного опьянения завладела транспортным средством таксиста.

Об этом пишет пресс-служба Нацполиции области.

"Возвращаясь домой из ночного заведения, 36-летняя пассажирка начала конфликтовать с водителем такси, а когда тот попытался ее высадить - заблокировала двери, села за руль и уехала", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время движения по центру города, женщина не справилась с управлением и въехала в припаркованную на обочине иномарку.

В результате аварии никто не пострадал.

Злоумышленницу задержали.

Сейчас ей инкриминируют незаконное завладение транспортным средством, предусмотренным ч.1 ст.289 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от 1000 до 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан, либо ограничением воли на срок от трех до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.