Появилось видео избиения в Киеве мужчины, проучившего мотоциклиста-нарушителя

У станции метро Почайная в Киеве мотоциклист решил объехать пробки по тротуару, за что был сбит пакетом, - пешеход получил бурное одобрение украинцев, но, как оказалось, его неслабо избили после происшествия.

Видел с места событий 8 ноября опубликовал "Киев Оперативный".

На ролике видно, как мопед едет по тротуару для пешеходов, избегая скопления машин на проезжей части в нарушение правил дорожного движения.

Его проучил за это пешеход, который махнул пакетом перед лицом водителя, вследствие чего тот упал с транспортного средства.

"Аваков, учись!", "Принудительное закрытие мотосезона", "Надеюсь, в пакете был утюг", "Мешком таких нуна!", "Как перестать смотреть на это?", - одобрили поступок прохожего пользователи сети.

Однако, как оказалось, на том история не закончилась.

Позже в сети показали видео после инцидента, на котором видно, что мотоциклист ехал не один, а в компании, и его знакомые подорвались в его защиту, избив пешехода.

Мужчина лежал на тротуаре, пока женщина пыталась заступиться за него перед мотоциклистами.

"Понаехало биомусора", "Шакалы толпой все смелые", "Куча малолетних идиотов", "Больше не буду их пропускать между рядами на дороге", - возмущаются украинцы в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее пьяный водитель в Киеве устроил ДТП с четырьмя авто и оригинально объяснял полиции, как пил пиво.