Появилось видео момента пьяного ДТП с опрокидыванием в Киеве

В субботу, 7 ноября, в Киеве на бульваре Шевченко случилось ДТП, вследствие которого был "опрокинута" легковой автомобиль "Хонда".

Телеграм-канал dtp.kiev.ua показал кадры, снятые регистратором перевернувшейся легковушки.

Как сообщалось, автомобиль "Шкода" не выдержал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с "Хондой", после чего тот столкнулся с бордюром и перевернулся.

"Шкоду" после столкновения отбросило в автомобиль "Рено", который двигался в полосе справа.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что водитель "Шкоды" находился в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, тот заявил, что купил бутылку пива уже после аварии.

Впрочем это прямо запрещено правилами дорожного движения.

Напомним, в Киеве мужчина свалился с пешеходного моста в тоннель на проезжую часть.