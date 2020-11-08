Виновник "оригинально" объяснил аварию с опрокидыванием в Киеве (видео)

В субботу, 7 ноября, в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко произошло ДТП с опрокидыванием.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Водитель автомобиля Skoda не придерживался безопасного бокового интервала и столкнулся с автомобилем Honda, двигающийся слева от него. В результате столкновения последний сначала наехал на бордюрный камень, а после перевернулся на крышу.

Автомобиль виновника столкновения отбросило в Renault, который двигался справа в попутном направлении.

По приезду патрульных на место происшествия, выяснилось, что водитель Skoda был пьян. Однако он начал заявлять, что приобрел бутылку пива и употреблял его уже после ДТП, что прямо запрещено ПДД.

Патрульные составили на мужчину протоколы по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ч.4 ст.130 (Применение водителем после ДТП алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе) КоАП.