Парень чудом остался жив: появилось видео с места несчастного случая в Киеве

В субботу, 7 ноября, в районе Дорогожичей мужчина упал с наземного моста на проезжую часть в тоннель.
Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
"В Киеве на Дорожичах, парень упал с моста вниз на проезжую часть в туннель. Чудом остался жив, получил множественные травмы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.
Как сейчас чувствует себя пострадавший - неизвестно.
Напомним, во вторник, 3 ноября, вскоре после "минирования" в метро Киева произошло смертельное ЧП - мужчина умер прямо на станции "Майдан Независимости".